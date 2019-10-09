انتخب مجمع ناشري الموسيقى الايرانية ولاول مرة بعد 70 عاما عضوا في مجلس ادارة المجمع العالمي للموسيقى وذلك خلال فعاليات منتدى اليونسكو العالمي الثامن والثلاثين للموسيقى.

وتم الانتخاب ضمن فعاليات منتدى اليونسكو العالمي الثامن والثلاثين للموسيقى الذي عقد في باريس يومي 26 و27 ایلول/سبتمبر الماضي .

وحضر المنتدى ممثلين عن 122 دولة ومنها ايران حيث اجريت انتخابات مجلس ادارة المجمع وتم انتخاب عضو مجلس ادارة مجمع ناشري الموسيقى الايرانية «اردوان جعفريان» عضوا في مجلس ادارة المجمع العالمي للموسيقى التابع لليونسكو ولمدة عامين .