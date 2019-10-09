  • الأربعاء ٩ صفر ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265609 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:20 الاقسام: ثقافة وفن  
مجمع ناشري الموسيقى الايرانية يحصل على مقعد في اليونسكو

مجمع ناشري الموسيقى الايرانية يحصل على مقعد في اليونسكو

انتخب مجمع ناشري الموسيقى الايرانية ولاول مرة بعد 70 عاما عضوا في مجلس ادارة المجمع العالمي للموسيقى وذلك خلال فعاليات منتدى اليونسكو العالمي الثامن والثلاثين للموسيقى.

وتم الانتخاب ضمن فعاليات منتدى اليونسكو العالمي الثامن والثلاثين للموسيقى الذي عقد في باريس يومي 26 و27 ایلول/سبتمبر الماضي .

وحضر المنتدى ممثلين عن 122 دولة ومنها ايران حيث اجريت انتخابات مجلس ادارة المجمع وتم انتخاب عضو مجلس ادارة مجمع ناشري الموسيقى الايرانية «اردوان جعفريان» عضوا في مجلس ادارة المجمع العالمي للموسيقى التابع لليونسكو ولمدة عامين .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5771 sec