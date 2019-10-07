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رقم الخبر: 265603 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:15 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية العراقي يتفقد منفذ شلمجه الحدودي

وزير الداخلية العراقي يتفقد منفذ شلمجه الحدودي

تفقد وزير الداخلية العراقي، منفذ شلمجه الحدودي بمحافظة خوزستان (جنوب ايران) واطلع على مجريات أوضاع دخول الزوار الإيرانيين و الأجانب من هذا المنفذ الدولي.
وقام ياسين الياسري، إلى جانب أحمد سياهبوش، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في البصرة، اليوم الاثنين بزيارة الى معبر شلمجة للاطلاع على حركة دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق.
ووصف وزير الداخلية العراقي، أثناء جولته التفقدية، عملية عبور الزوار من منفذ شلمجة بأنها مرضية، مضيفا أنه تم توفير الامكانيات والمرافق المناسبة في هذا المعبر في العراق وإيران لتسهيل عبور زوار الأربعين.
وصرح الياسري ان الحكومة العراقية جندت كل قدراتها لتأمين أمن الزوار والتنظيم الرائع لزيارة الأربعين الحسيني.
يقع منفذ شلمجه على مسافة 15 كيلومترا غرب مدينة خرمشهر ويعد من أهم المنافذ الحدودية بمحافظة خوزستان لعبور زوار الاربعين الحسيني.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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