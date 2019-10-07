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رقم الخبر: 265601 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:16 الاقسام: محليات  
لاریجاني يوعز الى روحاني بتنفيذ قانون تجنيس أبناء المتزوجات من الأجانب

لاریجاني يوعز الى روحاني بتنفيذ قانون تجنيس أبناء المتزوجات من الأجانب

في رسالة بعثها رئيس مجاس الشورى الاسلامي "علي لاريجاني " الى رئيس الجمهورية "حسن روحاني" اوعز فيها بتنفيذ قانون تجنيس ابناء الايرانيات المتزوجات من الاجانب.

وقد صادق مجلس صيانة الدستور على القانون يوم الاربعاء الماضي وارسله الى مجلس الشورى الاسلامي للابلاغ .

 وكان البرلمان الإيراني قد صوت في ايار/مايو الماضي بالأغلبية على مشروع قانون ينص على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وبحسب مشروع القانون الجديد ستمنح الجنسية لابناء الايرانيات قبل بلوغ سن الـ 18 بطلب من الام، حيث سيشمل مستوفين الشروط قبل وبعد اقرار مشروع القانون.

ووافق مجلس الوزراء يوم 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2018، على مشروع قانون حول منح الابناء من ام ايرانية واب اجنبي، الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فيما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ويمكنهم ان يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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