وأوضح همتي في تدوينة على "الانستغرام"، بان نتائج اعمال الشركات الصناعية المدرجة على البورصة والتي تشكل اكثر من نصف القطاع، تشير الى تسجيل نمو بـ 1.2 بالمئة في شهر "شهريور" الايراني المختتم 22 سبتمبر/أيلول عن الشهر السابق.