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|رقم الخبر: 265599
|تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019
|الوقت: 15:15
|الاقسام: اقتصاد
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الانتاج الصناعي الايراني ينمو 1.2 بالمئة
أعلن محافظ البنك المركزي عبدالناصرهمتي عن تسجيل الانتاج الصناعي نموا بنسبة 1.2 بالمئة في شهر الايراني المختتم 22 سبتمبر/ايلول 2019 على اساس شهري.
وأوضح همتي في تدوينة على "الانستغرام"، بان نتائج اعمال الشركات الصناعية المدرجة على البورصة والتي تشكل اكثر من نصف القطاع، تشير الى تسجيل نمو بـ 1.2 بالمئة في شهر "شهريور" الايراني المختتم 22 سبتمبر/أيلول عن الشهر السابق.
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