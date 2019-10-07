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رقم الخبر: 265599 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:15 الاقسام: اقتصاد  
الانتاج الصناعي الايراني ينمو 1.2 بالمئة

الانتاج الصناعي الايراني ينمو 1.2 بالمئة

أعلن محافظ البنك المركزي عبدالناصرهمتي عن تسجيل الانتاج الصناعي نموا بنسبة 1.2 بالمئة في شهر الايراني المختتم 22 سبتمبر/ايلول 2019 على اساس شهري.

وأوضح همتي في تدوينة على "الانستغرام"، بان نتائج اعمال الشركات الصناعية المدرجة على البورصة والتي تشكل اكثر من نصف القطاع، تشير الى تسجيل نمو بـ 1.2 بالمئة في شهر "شهريور" الايراني المختتم 22 سبتمبر/أيلول عن الشهر السابق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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