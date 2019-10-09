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رقم الخبر: 265597 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:21 الاقسام: ثقافة وفن  
دار الثقافة الايراني يبدأ نشاطه في ولاية هرات الافغانية

دار الثقافة الايراني يبدأ نشاطه في ولاية هرات الافغانية

اقيمت في 6 اکتوبر مراسم افتتاح دار الثقافة للجمهورية الاسلامية الايرانية في ولاية هرات الافغانية؛ حضرها عدد من المسؤولين الافغان وايضا السفير الايراني في كابول «محمد رضا بهرامي».

وفي كلمة له بالمناسبة، اكد بهرامي ان البلدين ايران وافغانستان تجمع بينهما اواصر ثقافية ولديهما فرص مشتركة وفيرة، ويواجهان تهديات مشتركة ايضا.

ولفت، الى ان تدشين دار الثقافة الايراني في ولاية هرات شكل نقلة نوعية على صعيد التعاون الثنائي والرقي بمستوى العلاقات بين البلدين.

واضاف السفير بهرامي، ان هذا المركز يضطلع بدور كبير في تعزيز الفهم المتبادل بين الحكومة والشعب في كلا البلدين وبما يصب في ترسيخ المزيد من العلاقات القائمة على اسس المحبة بينهما.

كما نوه بمكانة هرات الثقافية، وقال انها منبثقة من التاريخ والحضارة العريقة التي يتميّز بها اهالي هذه المنطقة.

واكد السفير الايراني لدى افغانستان رغبة كبار مسؤولي البلدين في تمتين وتوسيع العلاقات الثنائية؛ مبينا انه انطلاقا من هذه الرؤية وُضعت خارطة طريق تضمن مستقبلا واعدا ومستقرا لهذه العلاقات على الصعيدين العام والخاص.

بدوره، اشار نائب محافظ هرات «غلام داود هاشمي» الى القواسم المشتركة والاواصر الودية «الكثيرة» بين ايران وافغانستان؛ واصفا افتتاح دار الثقافة الايراني في هرات بانه يسهم في تعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين الايراني والافغاني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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