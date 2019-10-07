روحاني يكرّم الفائزين بالميداليات الأولمبية العالمية عام 2019 أقيمت يوم الأحد مراسم تكريم الحاصلين على الميداليات الاولمبية العالمية خلال عام 2019 وذلك بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير التعليم والتربية محسن حاجي ميرزايي.