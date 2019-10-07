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رقم الخبر: 265595 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:19 الاقسام: الوسائط المتعددة  
روحاني يكرّم الفائزين بالميداليات الأولمبية العالمية عام 2019

روحاني يكرّم الفائزين بالميداليات الأولمبية العالمية عام 2019

أقيمت يوم الأحد مراسم تكريم الحاصلين على الميداليات الاولمبية العالمية خلال عام 2019 وذلك بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير التعليم والتربية محسن حاجي ميرزايي.
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019روحاني يكرم الفائزين بالميداليات الاولمبية العالمية عام 2019
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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