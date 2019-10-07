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رقم الخبر: 265586 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:19 الاقسام: سياحة  
افتتاح المعرض السياحي - الثقافي الإيراني في أنقرة

افتتاح المعرض السياحي - الثقافي الإيراني في أنقرة

أقيم في مدينة أنقرة بالتعاون مع بلدية ألتين داغ أنقرة معرضا للحرف اليدوية وصور عن المعالم الثقافية والتاريخية والسياحية الإيرانية برعاية الملحقية الثقافية الإيرانية في انقرة. .

يضم المعرض، الذي افتتح يوم الأحد 6 اكتوبر وسيستمر لمدة أسبوع، نماذج من الحرف اليدوية الإيرانية مثل النقوش والمنمنمات، بالإضافة إلى صور للآثار والمعالم السياحية في إيران.

في حفل افتتاح المعرض أكد «محمود صدقي زاده» المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة، على أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تهدف إلى تعريف ثقافة إيران الغنية ومناطق الجذب السياحي، إلى الشعب التركي الودود والجار، معربا عن أمله في أن تسهم هذه النشاطات بالمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

                                 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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