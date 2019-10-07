يضم المعرض، الذي افتتح يوم الأحد 6 اكتوبر وسيستمر لمدة أسبوع، نماذج من الحرف اليدوية الإيرانية مثل النقوش والمنمنمات، بالإضافة إلى صور للآثار والمعالم السياحية في إيران.

في حفل افتتاح المعرض أكد «محمود صدقي زاده» المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أنقرة، على أهمية عقد مثل هذه البرامج التي تهدف إلى تعريف ثقافة إيران الغنية ومناطق الجذب السياحي، إلى الشعب التركي الودود والجار، معربا عن أمله في أن تسهم هذه النشاطات بالمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.