  • الإثنين ٧ صفر ١٤٤١
  • الإثنين , أكتوبر 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265583 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:21 الاقسام: محليات  
خدام الإمام الرضا(ع) يقدمون الخدمات لزوار الأربعين في 6 منافذ حدودية

خدام الإمام الرضا(ع) يقدمون الخدمات لزوار الأربعين في 6 منافذ حدودية

سيقوم الف و500 من خدمة حرم الامام الرضا (ع) بتقديم الخدمات الثقافية والاسكان والعلاج والغذاء لزوار اربعينية الامام الحسين (ع) في داخل العراق وكذلك عند 6 منافذ حدودية مع كل من افغانستان وباكستان وجمهورية اذربيجان والعراق .
قال نائب سادن العتبة الرضوية المقدسة مصطفى خاكسار في اشارته الى مؤتمر تكريم خدام الاربعينية : ان "الحسين يجمعنا" شعار تبنّاه مؤتمر تكريم خدام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بهدف تعزيز الأخوة بين المتطوعين للخدمة الحسينية، ونقل الخبرة في التنوع بالخدمات المقدمة، والمزيد من التنسيقات اللوجستية والتعاون المستمر لسد حاجة الزوار في موسم الزيارة الأربعينية.
واضاف : على إيقاع هذا النداء أعلن خدام أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بدء عملية التحضيرات لإستضافة ملايين الزوار خلال الزيارة الأربعينية في العراق،حيث حضر الف و200 متطوع عراقي وإيراني من أصحاب المواكب الحسينية عند العتبة الرضوية الشريفة والتي تُعتبر من أكبر المؤسسات الخدمية الإيرانية في الطريق مابين النجف وكربلاء أثناء موسم الزيارة.
واوضح خاکسار ان الف و500 من خدمة حرم الامام الرضا (ع) سيقومون بتقديم الخدمات الثقافية والاسكان و العلاج و الغذاء لزاور اربعينية الامام الحسين (ع) في داخل العراق وكذلك عند 6 منافذ حدودية مع كل من افغانستان وباكستان وجمهورية اذربيجان والعراق .
وقال ان الخدمات ستقدم في المنافذ الحدويدة الستة وهي "خسروی، ومهران، وشلمجه، وبیله سوار، ودوغارون ومیرجاوه ".
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/3846 sec