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رقم الخبر: 265578 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: محليات  
ملحقون عسكريون اجانب في ايران يتفقدون معرض للطائرات المسيرة المقتنصة

ملحقون عسكريون اجانب في ايران يتفقدون معرض للطائرات المسيرة المقتنصة

تفقد ملحقون عسكريون من اكثر من 20 دولة في ايران معرض للطائرات المسيرة المعادية التي تم اقتناصها من قبل الدفاعات الجوية الایرانیة بعد اختراقها اجواء البلاد.

ويضم المعرض المقام تحت عنوان "قنص النسور" الطائرات المسيرة الاميركية "اسكن ايغل" و"آر كيو -170" و"ام كيو-1" والطائرة المسيرة الصهيونية "هرمس" وحطام الطائرة الاميركية المسيرة "غلوبال هاوك".

والملحقون العسكريون هم من دول المانيا وايطاليا والنمسا واليابان وفنزويلا والصين والبرازيل وماليزيا وباكستان وتركيا والجزائر وسوريا وغيرها.

ورافق ممثلون من وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية ، الملحقين العسكريين الاجانب، في هذه الزيارة التفقدية للمعرض المذكور.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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