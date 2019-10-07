ملحقون عسكريون اجانب في ايران يتفقدون معرض للطائرات المسيرة المقتنصة تفقد ملحقون عسكريون من اكثر من 20 دولة في ايران معرض للطائرات المسيرة المعادية التي تم اقتناصها من قبل الدفاعات الجوية الایرانیة بعد اختراقها اجواء البلاد.