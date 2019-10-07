وفي بيان صادر عن السفارة الايرانية في بغداد ورد فيه: في سياق تعميق وتوطيد العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي الشقيقين والجارين وردا على اجراء العراق الجدير بالذكر بخصوص الغاء التأشيرة لرعايا الجمهورية الاسلامية الايرانية في شهري محرم وصفر، أن سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد تحيط علماً، بأن كافة المواطنين العراقيين بإمكانهم أن يزوروا الجمهورية الاسلامية الايرانية من تاريخ 25 شهر صفر لغاية 30 ربيع الثاني 1441 الهجرية القمرية الموافق 24 اكتوبر/ تشرين الاول لغاية 27 دیسمبر/ كانون الاول 2019 الميلادية بدون أخذ التأشيرة من ممثليات الجمهورية الاسلامية في العراق.

وأعربت السفارة عن أملها في "أن يساهم مثل هذا الاجراء في تعميق وتوطيد العلاقات بين الحكومتين والشعبين الصديقين الشقيقين أكثر فأكثر وأن يمهد الطريق لالغاء التأشيرات بين البلدين بشكل دائم".