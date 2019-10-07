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رقم الخبر: 265575 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 15:17 الاقسام: محليات  
ايران مستعدة لنقل الزوار عبر عبارات للبصرة

ايران مستعدة لنقل الزوار عبر عبارات للبصرة

أعلن المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة بمدينة خرمشهر جنوب غربي ايران، عن امكانية نقل 2000 زائر عبر عبارات يوميا من ميناء خرمشهر الى البصرة.

واوضح "نورالله اسعدي" في تصريح لوكالة انباء فارس، أن امكانيات الميناء تستوعب تسيير الفي زائر الى البصرة يوميا بهدف المساهمة في نقل الزوار للمشاركة في اربعينية الامام الحسين (ع).

وأشار الى أن المنظمة تمتلك عبارات ذات مواصفات لخط النقل البحري خرمشهر- البصرة، مؤكدا أن المينائين مجهزان بارصفة لسفن الركاب.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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