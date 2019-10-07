أعلن المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والملاحة بمدينة خرمشهر جنوب غربي ايران، عن امكانية نقل 2000 زائر عبر عبارات يوميا من ميناء خرمشهر الى البصرة.

واوضح "نورالله اسعدي" في تصريح لوكالة انباء فارس، أن امكانيات الميناء تستوعب تسيير الفي زائر الى البصرة يوميا بهدف المساهمة في نقل الزوار للمشاركة في اربعينية الامام الحسين (ع).

وأشار الى أن المنظمة تمتلك عبارات ذات مواصفات لخط النقل البحري خرمشهر- البصرة، مؤكدا أن المينائين مجهزان بارصفة لسفن الركاب.