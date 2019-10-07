قال مدير دائرة الاجانب في محافظة خراسان الرضوية " محمد تقي هاشمي " انه وبعد تنفيذ لائحة اعطاء الجنسية لابناء الايرانيات المتزوجات من اجانب فأن 50 الف من المقيمين في المحافظة سيحصلون على الجنسية الايرانية.

واضاف هاشمي انه بتنفيذ هذا القانون سیحصل اکثر من 800 الف شخص في عموم ایران على الجنسیة الایرانیة.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت في ايار/مايو الماضي بالأغلبية على مشروع قانون ينص على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وبحسب مشروع القانون الجديد ستمنح الجنسية لابناء الايرانيات قبل بلوغ سن الـ 18 بطلب من الام، حيث سيشمل مستوفين الشروط قبل وبعد اقرار مشروع القانون.

وكانت شهيندخت مولاوردي، مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون حقوق المواطنة، قد أعلنت سابقا في مقابلة مع مراسل ارنا ، إنه تم الإعلان رسميا عن الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالأطفال الذين يولدون لأم إيرانية واب اجنبي من قبل وزارة الرفاه والعمل والشؤون الاجتماعية.

وصرحت بانه في الوقت الحالي لدينا ما معدله حوالي 60 ألف طفل ولدوا من أم إيرانية وأب أجنبي من جميع الجنسيات في البلاد.

ووافق مجلس الوزراء يوم 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2018، على مشروع قانون حول منح الابناء من ام ايرانية واب اجنبي، الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فيما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ويمكنهم ان يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.