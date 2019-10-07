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رقم الخبر: 265568 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تنفيذ 239 مشروع فضائي في ظروف الحظر في ايران

تنفيذ 239 مشروع فضائي في ظروف الحظر في ايران

قال رئيس معهد ابحاث الفضاء الايرانية " فتح الله إمي" انه تم الانتهاء من تنفيذ 239 مشروع فضائي في ظروف الحظر الامريكي المفروض على الجمهورية الاسلامية.

وأضاف إمي الیوم الاثنين في ملتقى الفضاء بطهران قائلا: ان إیران لدیها سجل حافل جدا في مجال الإنجازات الفضائیة بوصفها قمة التقنیات الحدیثة؛ لافتا انه تم الانتهاء من تنفيذ 239 مشروع فضائي في ظل الحظر الامريكي.

وأكد رئیس معهد أبحاث الفضاء، ان إیران فضلا عن التوصل الى العلوم الفضائیة فی فترة ما بعد إنتصار الثورة الإسلامیة، تمكنت من تحقیق تكنولوجیا الفضاء، المفروض.

وتابع ان إیران ومن خلال الإطلاقات الفضائیة العشرة التي قامت بها، تمكنت من إرسال 8 مسابیر فضائیة وعلى متنها كائنات حیة عادت الى الأرض سلیمة.

ومن جانب آخر، أكد إمي ان التقنیات الفضائیة الإیرانیة تقوم على أسس سلمیة وفي سیاق تطویر الخدمات لأبناء الشعب لا سیما التقنیات المستخدمة في الحیاة الیومیة خاصة على ساحة الأعمال والتجارة بما في ذلك الإتصالات والتقنیات المسموعة والمرئیة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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