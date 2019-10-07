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رقم الخبر: 265566 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 12:14 الاقسام: محليات  
مسؤول: قائد الثورة أبلغ الرئيس السوري بأن الشعب خط أحمر

مسؤول: قائد الثورة أبلغ الرئيس السوري بأن الشعب خط أحمر

كشف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني للشؤون الدولية "امير حسين عبداللهيان"، ان قائد الثورة الاسلامية ابلغ الرئيس السوري عن طريق اللواء سليماني ان الشعب هو خط أحمر بالنسبة للجمهورية الاسلامية.

نشرت مجلة "مسير" التي يصدرها مكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي ، عددا خاصا تضمن حوارات غير منشورة حول دور قائد الثورة الاسلامية في تعزيز جبهة المقاومة.

وتضمن هذا العدد الخاص حوار مع السيد "حسن نصرالله" الامين العام لحزب الله في لبنان، واللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، وكذلك شخصيات مثل "علي اكبر ولايتي" مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، و"حسين امير عبداللهيان" المساعد الاسبق لوزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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