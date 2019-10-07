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رقم الخبر: 265564 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 12:14 الاقسام: محليات  
40 بالمائة زيادة في توافد زوار الاربعين الاجانب عبر خراسان الرضوية

40 بالمائة زيادة في توافد زوار الاربعين الاجانب عبر خراسان الرضوية

شهد عبور زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الاجانب عبر محافظة خراسان الرضوية زيادة بمقدار40 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال مدير دائرة الاجانب في محافظة خراسان الرضوية "محمد تقي هاشمي": من المتوقع ان يصل عدد الزوار الاجانب من الدول المجارة الذين يقصدون العراق عبر منفذ شلمجة الحدودي هذا العام 120 الى الف زائر بزيادة قدرها 40 بالمائة عن العام الماضي.
واضاف هاشمي ان الرعايا الاجانب (غير الايرانيين) الراغبين بزياره كربلاء المقدسه عبر الاراضي الايرانية لمناسبه اربعينية الامام الحسين (ع)، ينبغي عليهم ان يمروا عبر منفذ شلمجة (جنوب غرب البلاد) الحدودي لهذا الغرض.
يذكر ان منفذ شلمجة الحدودي يعتبر المنفذ الوحيد بين المنافذ الحدودية الايرانية الثلاثة مع العراق (الى جانب مهران 'غرب' وجذابة 'جنوب غرب') المخصص لعبور الرعايا الاجانب الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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