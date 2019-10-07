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رقم الخبر: 265563 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 11:48 الاقسام: رياضة  
رجال روسيا يتصدرون تصفيات بطولة العالم للجمباز

رجال روسيا يتصدرون تصفيات بطولة العالم للجمباز

تصدر رجال روسيا اليوم الثالث بتصفيات بطولة العالم للجمباز في شتوتجارت، بعد الهيمنة بأرقامهم في الأجهزة الستة يوم الأحد.

وتصدر نيكيتا ناجورني، بطل أوروبا 2019، الترتيب في كل الأجهزة، مسجلا 87.333 نقطة، بينما جاء بطل العالم أرتور دالالويان بالمركز الثاني، ثم إيفان ستريتوفيتش رابعا، لتنهي روسيا اليوم مسجلة 259.928 نقطة.

واحتلت تايوان المركز الثاني (250.093)، والبرازيل المركز الثالث (247.236)، ثم إسبانيا بالمركز الرابع، وتليها ألمانيا صاحبة الضيافة، وإيطاليا، على الترتيب.

وتفوق التركي إبراهيم تشولاك في جهاز الحلق، بينما تصدر دالالويان في حصان الوثب، والتايواني تان تشيا-هونج في عارضة التوازن.

وضمن رجال روسيا والصين واليابان المشاركة في أولمبياد طوكيو، العام المقبل، باحتلال أول ثلاثة مراكز في بطولة العالم بالدوحة، العام الماضي.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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