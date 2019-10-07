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رقم الخبر: 265562 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 11:48 الاقسام: رياضة  
الويلزي فار يحرز لقب النسخة الأولى من بطولة للا عائشة للجولف

الويلزي فار يحرز لقب النسخة الأولى من بطولة للا عائشة للجولف

فاز الويلزي أوليفر فار بالنسخة الأولى لبطولة للا عائشة للجولف في المغرب ضمن سلسلة بطولات التحدي الأوروبي يوم الأحد.

وسدد فار (31 عاما) 273 ضربة بواقع 15 ضربة تحت المعدل في المجمل بعدما سدد 63 ضربة بواقع تسع ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة.

واحتل الإنجليزي جاك سينيور المركز الثاني برصيد 276 ضربة بواقع 12 ضربة تحت المعدل وجاء الدنمركي أوليفر هندبول يورجنسن في المركز الثالث برصيد 277 ضربة.

وأنهى المغربي عثمان راوزي البطولة في المركز 50 برصيد 291 ضربة بواقع ثلاث ضربات فوق المعدل.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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