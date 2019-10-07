الويلزي فار يحرز لقب النسخة الأولى من بطولة للا عائشة للجولف فاز الويلزي أوليفر فار بالنسخة الأولى لبطولة للا عائشة للجولف في المغرب ضمن سلسلة بطولات التحدي الأوروبي يوم الأحد.