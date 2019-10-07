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رقم الخبر: 265561 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 11:48 الاقسام: رياضة  
مانتا يقود ديترويت لعبور دالاس في دوري هوكي الجليد

مانتا يقود ديترويت لعبور دالاس في دوري هوكي الجليد

أحرز أنطوني مانتا الأهداف الأربعة ليقود ديترويت رد وينجز للفوز 4-3 على دالاس ستارز في أول مباراة بملعبه في الموسم الجديد لدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وأصبح مانتا أول لاعب من رد وينجز يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة منذ أن أحرز يوهان فرانزن خمسة أهداف في 2011.

كما سجل مانتا الهدف الأول لديترويت في انتصاره على ناشفيل بريدتورز يوم السبت.

وأحرز ياكوب سلافين هدفه الثاني هذا الموسم ليمنح كارولاينا هوريكانز الفوز 4-3 على تامبا باي لايتنينج بعد وقت إضافي، بينما فاز نيويورك ايلاندرز 4-1 على وينيبيج جيتس.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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