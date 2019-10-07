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رقم الخبر: 265560 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 11:51 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ستاري: ايران من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المتطورة

ستاري: ايران من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المتطورة

اكد مساعد رئيس الجهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري بان ايران تعد من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المتطورة.

وقال ستاري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس"، ان ايران تحتل مكانة جيدة بين الدول الرائدة في العالم في مجال النانوتكنولوجي والتكنولوجيا البيئية والجوفضاء.

واشار الى الخطط الجديدة لدعم الباحثين في مجالات التكنولوجيا الجديدة والمتفوقة قائلا، انه وفي ضوء الخطط المرسومة فقد قدم باحثونا مشاريع تمكنا من خلالها تحقيق التقدم في مجال التكنولوجيا الجديدة.

واشار ستاري الى مكانة ايران في مجال تكنولوجيا الدواء وقال، ان ايران تنتج في الوقت الحاضر 98 بالمائة من الادوية التي تحتاجها وتحتل الصدارة في مجال التكنولوجيا المتفوقة خاصة النانوتكنولوجي في المنطقة.

ونوه الى وجود اكثر من 4500 شركة معرفية ناشئة (ستارت اب) في البلاد في الوقت الحاضر، حيث تحتل الصدارة بين دول المنطقة في هذا المجال.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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