وجرت هذه البطولة على 5 مراحل لقطع مسافة اجمالية تبلغ 878 كم بين مختلف مدن محافظتي ارذبايجان الشرقية واذربايجان الغربية الواقعتين شمال غرب ايران.

وكان الدراج الكساندر سيرنو من فريق لكوس فينكس الروسي قد فاز بالمرحلة الاولى للسباق والتي جرت لقطع المسافة من تبريز الى منطقة ارس الحرة البالغة 148 كم.

وفاز بالمرحلة الثانية الدراج يوسف رجيج يو من فريق ترانغانو الماليزي لقطع المسافة من منطقة ارس الحرة الى مدينة خوي البالغة 180 كم.

فيما فاز بالمرحلة الثالثة الروسي سافا نوفيكوف والتي تضمنت قطع المسافة من ارومية الى تبريز البالغة 163 كم.

وتصدر المرحلة الرابعة الدراج الكازاخي ايغور تشجان والتي شملت المسافة من تبريز الى سرعين البالغة 198 كم.

اما المرحلة الخامسة التي جرت يوم الاحد فقد فاز بها الدراج توماس جوزف من فريق تارتل اتو ايزوركس البلجيكي لقطع المسافة من سرعين الى تبريز البالغة 189 كم.