  • الإثنين ٧ صفر ١٤٤١
  • الإثنين , أكتوبر 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265550 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 10:41 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تقديم أفضل منتجات الشركات القائمة على المعرفة في معرض الليزر الثالث

تقديم أفضل منتجات الشركات القائمة على المعرفة في معرض الليزر الثالث

قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمعرض الدولي الثالث لليزر والضوئيات: إن جميع النشطاء في هذا المجال، وخاصة الشركات الناشئة والقائمة على المعرفة، سيقدمون أفضل منتجاتهم في المعرض الدولي الثالث لليزر والضوئيات في إيران.
وسيقام المعرض الدولي الثالث لليزر والضوئيات في إيران في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية.
وأشارت "ميترا رفاهي زاده" في تصريح ادلت به لارنا اليوم الاثنين، الى ترحيب الشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة بالمشاركة في المعرض، وقالت: أن 40 شركة سجلت اسمها للمشاركة في المعرض، بعضها شركات قائمة على المعرفة والشركات الناشئة ومراكز البحوث الأكاديمية.
وأضافت "رفاهي زاده": بامكان هذه الشركات عرض قدراتها في قطاعات الليزر والضوئيات والبصريات وتكنولوجيا تصنيع البصريات والقياس وأنظمة الليزر في هندسة التصنيع وأنظمة القياس البصري والتصوير والاتصالات والبيانات البصرية  والتصوير الحيوي  والطب والهندسة الطبية  و أيضا عرض أمن الطاقة للمهنيين وعامة الراغبين.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 10/5456 sec