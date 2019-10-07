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رقم الخبر: 265549 تاريخ النشر: تشرين الأول 07, 2019 الوقت: 10:33 الاقسام: رياضة  
إيران تتوج ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه في روسيا
بحصدها 3 ذهبيات وفضية واحدة واخرى برونزية ..

إيران تتوج ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه في روسيا

توج المنتخب الإيراني في قسمي السيدات والرجال ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه في روسيا.

وبدأت المرحلة السادسة من الدوري الممتاز للكاراتيه – 2019 منذ يوم الجمعة الماضي في روسيا؛ بمشاركة 642 لاعب كاراتيه من 85 دولة وانتهت الاحد بعد تحديد اللاعبين والمنتخبات المتفوقة.

حيث تمكّنت اللاعبة الايرانية "روزيتا عليبور"، من اكتساح منافسات الدوري العالمي الممتاز للكاراتية والمقام بروسيا حاليا، لتحصد الذهية الثانية بعد زميلتها "سارا بهمنيار" التي تقلدت هي الاخرى الميدالية الذهبية لهذه المنافسات.

وخلال المرحلة النهائية للوزن دون الـ 61 كغ تمكنت اللاعبة عليبور من هزيمة منافستها الكندية "هانا جوما" بنتيجة 1-0 لتحصد الميدالية الذهبية وتقوّي حضورها في تصنيف التاهل للالعاب الاولمبية 2020.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المسابقات تقام في اطار تصنيف الاتحاد العالمي ومن اجل التأهل الى الالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو.

وشارك المنتخب الايراني في فئتي الكاتا والكوميتية للرجال والنساء ضمن هذه المنافسات.

وفي نهاية المطاف، توج المنتخب الوطني الإيراني بلقب البطولة، بعد أن فاز بثلاث ميداليات ذهبية، وفضية واحدة، وأخرى برونزية.

وفازت اسبانيا بلقب الوصافة، بتحقيقها ميداليتين ذهبيتين، وأخرى فضية، وبرونزيتين، وجاءت جمهورية أذربيجان في المركز الثالث بعد حصولها على ذهبيتين وبرونزية واحدة.

كما احتلت فرق اليابان وروسيا وتركيا وفرنسا المرتبات الرابعة حتى السابعة في اطار البطولة على التوالي.

 

ايرانم تووج .ايرانم تووج .
ايران تتوج ...ايران تتوج ...
 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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