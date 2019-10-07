وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني للحرس الثوري اليوم الاحد، ان حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، قام خلال زيارته الاخيرة لمحافظة هرمزكان (جنوب) واللقاء مع اسر الشهداء والمضحين ورجال الدين في هذه المحافظة، قام بتكريم قائد بحرية الحرس العميد تنكسيري على جهوده وتعاونه الدؤوب في مكافحة التهريب.

وفي خطاب الشكر الذي قدمه الى قائد القوة البحرية للحرس الثوري، اثنى حجة الاسلام رئيسي على الجهود والتضحيات الدؤوبة والمتفانية لهذا القائد العسكري وتعاونه الجاد والقيم في سياق المكافحة الحاسمة لعمليات تهريب السلع والمنتجات البترولية.

وفي الختامن سأل رئيس السلطة القضائية الباري تعالى ان يمنّ على العميد تنكسيري بمزيد من النجاح والازدهار في اتباع توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، القائد العام للقوات المسلحة اية الله العظمى الخامنئي، وخدمة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.