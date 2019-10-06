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رقم الخبر: 265542 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 18:06 الاقسام: دوليات  
روسيا تتمسك بدعمها للرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو

روسيا تتمسك بدعمها للرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو

اجتمع يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم السبت للتأكيد على دعم موسكو للزعيم اليساري الذي ساعده في البقاء في السلطة رغم الضغط الغربي عليه من أجل الاستقالة.

وتمثل روسيا ملاذا أخيرا لإقراض كراكاس وقدمت الحكومة الروسية وشركة النفط الروسية روسنفت لها 17 مليار دولار على الأقل قروضا وخطوطا ائتمانية منذ عام 2006.

وفي الوقت الذي تعتبر فيه عشرات الدول الغربية واللاتينية مادورو رئيسا غير شرعي بسبب مزاعم عن تزويره الانتخابات التي جرت في 2018 كان الدعم الروسي والصيني له حاسما.

ورأس طارق العيسمي نائب الرئيس الفنزويلي اجتماعا للجنة الحكومية الروسية الفنزويلية في كراكاس مع بوريسوف وقد أبدى شكره لموسكو خاصة لتسهيلها شحنات النفط لفنزويلا على الرغم من العقوبات الأمريكية.

وقال إن العلاقات الروسية الفنزويلية في أفضل أوقاتها وقد أثبتنا أنه في وسط الصعوبات يمكننا التقدم معا بتنسيق سياسي ودبلوماسي فعال بين كل من الحكومتين في مواجهة الحصار والعدوان الإمبريالي الذي تعاني منه روسيا أيضا.

وأكد بوريسوف دعم موسكو لمادورو حتى على الرغم من أن دولا كثيرة تعتبره حاكما مستبدا واعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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