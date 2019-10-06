سجلت بورصة السلع الإيرانية، في الأسبوع المنتهي بـ3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، صفقات بيع 555 ألفاً و517 طناً من أنواع السلع بقيمة أكثر من 710 ملايين دولار.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 233 ألفاً و875 طناً من السلع بقيمة 315 مليون دولار، شملت 227 ألفاً و723 طناً من الصلب، و2720 طناً من النحاس، و300 طن من الألمنيوم، و120 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و12 طناً من الموليبدن المكثف، و15 كغم من سبائك الذهب.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 320 ألفاً و946 طناً بقيمة 395 مليون دولار، شملت 145 ألفاً و750 طناً من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و75 ألفاً و485 طناً من القير، و71 ألفاً و924 طناً من المواد البوليمرية، و22 ألفاً و205 أطنان من المواد الكيميائية، و827 طناً من عوازل الرطوبة، وألف و656 طناً من زيوت الأساس، و720 طناً من الكبريت.

كما تم عقد صفقات بيع 696 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.