اكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، بان العدو هو الآن في حال تراجع وعن الساحة فيما تتقدم الثورة الاسلامية الى الامام في مؤشر على تحقيق الإنتصار.

وفي كلمته يوم الاحد قال: إننا لا نشعر بالقلق في ساحة المواجهة ونعمل بسيطرة كاملة في جميع الميادين.

* حرب إعلامية عالمية

واكد باننا نحوض حاليا حربا إعلامية عالمية، وأضاف: إن صورة الحروب قد تغيرت، إذ أن ساحة الحرب قد إنتقلت من الجغرافيا الى الاذهان وجغرافيا القلوب، لذلك فان من يدير الأذهان بصورة أفضل يمكنه ان يكون أكثر نجاحاً في هذه المواجهة.

وأضاف: إن الحقائق مهمة الا أن الأهم من الحقائق هو صورتها في الأذهان، فهندسة العالم الجديد تكون على أساس هندسة الأذهان، فأعداؤنا يسعون هكذا لبلورة عالم المستقبل.

* الشبكة الإعلامية المعادية

وأكد اللواء سلامي بان وسائل الإعلام لا يمكنها ان تكون لاأبالية تجاه الأحداث، وقد تكون هذه المواجهة غير متكافئة ولكنكم منتصرون لأنكم تنطقون بالحقيقة، فالشبكة الإعلامية المعادية لها ظاهر معقد لكنها هشة للغاية.

وأضاف: إن أعداءنا يكذبون ويظلمون، ولكن من سواكم يوصل صوت أطفال فلسطين واليمن المظلومين من تحت الأنقاض الى أسماع العالم؟ ولو لم تكونوا انتم لهيمن الاعداء على العالم إعلاميا.

وقال اللواء سلامي: إنني أقول لكم بان كل قوى العالم الكبرى ستنهار وتندثر لأنها باطلة، فهذه هي سنّة التاريخ، ودورة حياة القوى الباطلة لها نقطة ذروة تصل إليها ومن ثم تبدأ بالإنهيار تدريجيا.

* فلسفة الدفاع عن المظلومين منتصرة حتما

وإعتبر قائد الحرس الثوري غياب الإستراتيجية لقوة ما بأنه يشكل البداية لموتها التدريجي وهو ما يحدث الآن لاميركا وأضاف: إن فلسفتنا هي الدفاع عن المظلومين وتعريض حياتنا للخطر من أجل إنقاذ الآخرين وهذه الفلسفة منتصرة حتما.