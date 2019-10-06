وقال المدير التنفيذي لمصنع ساريغوني للذهب مارات دالدايوف: ان هذا المنجم تبلغ مساحته نحو 14 كيلومتراً مربعاً وقد بدأ العمل فيه منذ عام 2015 ويستمر لغاية 15 عاماً. وأضاف: إن أكثر من 1120 شخصاً يعملون فيه على مدى 24 ساعة بمشاركة عمال من كازاخستان.

وفي هذا السياق، قال مدير قسم مواصفات الجودة في مختبرات شركة زركوه التي تشرف على النشاطات المنجمية: إن أكثر من 77 مختصاً يعملون في المختبر بينهم 17 كازاخياً.