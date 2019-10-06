توقع مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة، جعفر سرقيني، ارتفاع صادرات ايران من الصلب الى 12 مليون طن سنوياً.

وقال سرقيني، في تصريح أدلى به يوم السبت، خلال تفقده لمنجم ساريغوني في محافظة كردستان: إن بدء النشاطات الإنتاجية للصلب في محافظة كردستان سيرفع الطاقة التصديرية للبلاد من 5 ملايين الى 12 مليون طن سنوياً. وأضاف: إن 6500 منجم ناشط في البلاد حالياً، ومنها مناجم لإنتاج الذهب، وإحداها في منطقة قروه بمحافظة كردستان والتي تنشط وفق جميع المواصفات القياسية.

وأعلن سرقيني عن بدء نشاطات إنتاج الحديد الإسفنجي في منطقة بيجار، كما سيتم إنتاج الصلب في منطقة قروه بمحافظة كردستان قريباً.