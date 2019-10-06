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رقم الخبر: 265535 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
شركة إيرانية ستطوّر المرحلة 11 بحقل بارس الجنوبي
بعد إنسحاب "سي.إن.بي.سي" الصينية

شركة إيرانية ستطوّر المرحلة 11 بحقل بارس الجنوبي

أعلن وزير النفط، بيجن زنغنة، ان شركة بتروبارس (حكومية) ستطور وبنسبة 100 بالمئة، المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر والواقع بالخليج الفارسي.

وأوضح زنغنة، في تصريح على هامش زيارته لمجمع مجموعة (مبنا) الصناعية يوم  الأحد، بأن الشركة الصينية انسحبت من تطوير المرحلة 11، حيث جرى ترسية المشروع على شركة (بتروبارس) بهدف تركيب، وفي خطوة أولية، دعامة منصة  (Jacket)لإنتاج 500 مليون قدم مكعبة من الغاز حتى 20 مارس/ آذار 2020.

وكانت إيران قد وقعت إتفاقاً مع كونسورتيوم دولي بقيادة شركة توتال الفرنسية، يضم "سي إن بي سي" الصينية و"بتروبارس" الايرانية لتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الغازي، في صفقة هي الأضخم في مرحلة ما بعد الحظر حينئذ، حيث بلغت قيمة العقد 8ر4 مليار دولار؛ ولكن شركة توتال انسحبت من المشروع بسبب إعادة الحظر الأميركي ضد ايران، فيما تلكأت الشركة الصينية وتم استبعادها.

ومن المتوقع بعد تدشين المرحلة 11، رفع طاقة إستخراج ايران من الحقل المشترك مع قطر، بواقع 56 مليون مترمكعب يومياً.

 
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