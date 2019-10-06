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رقم الخبر: 265534 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
بدء العمل بإتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران والإتحاد الأوراسي الشهر الجاري

بدء العمل بإتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران والإتحاد الأوراسي الشهر الجاري

أعلن مساعد وزير الصناعة والتجارة الايراني عن دخول إتفاق التجارة التفضيلية مع الإتحاد الأوراسي حيز التنفيذ إعتباراً من 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال حسین مدرس خیاباني، الأحد، في تصريح أدلى به لمراسل فارس حول انضمام ايران الى الاتحاد الأوراسي: إن الخطوة الأولى من هدفنا يتمثل في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بالرسوم التفضيلية، ومن ثم الانضمام الى الاتحاد الأوراسي في المراحل اللاحقة. وأضاف: سيبدأ تنفيذ الإتفاقية المؤقتة لترتيبات المنطقة التجارية الحرة بين ايران والاتحاد الأوراسي إعتباراً من 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. وتابع: إن هذه الإتفاقية تضم 862 سلعة والتي تشمل 502 سلعة تفضيلية من الاتحاد الأوراسي الى ايران و360 سلعة تفضيلية من ايران الى الاتحاد.

ولفت خياباني الى أنه بعد عام واحد من تنفيذ الإتفاقية، ستبدأ المفاوضات الخاصة بالتجارة الحرة بين ايران والاتحاد الأوراسي حيث سيتم التوقيع على إتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في غضون ثلاثة أعوام.

يشار الى أن بلدان الاتحاد الأوراسي تضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزيا وأرمينيا.

 
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