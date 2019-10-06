وقال رئيس دائرة الصناعة والتعدين والتجارة في محافظة خراسان الجنوبية داوود شهركي، الأحد، خلال اجتماع فرق عمل تنمية الصادرات في المحافظة بحضور السفير الايراني لدى كابول: إن حصة المحافظة من السلع المصدرة الى أفغانستان تبلغ قيمتها 49 مليون دولار. وأضاف: إن محافظة خراسان الجنوبية تشترك بحدود مع أفغانستان يبلغ طولها 331 كيلومتراً، حيث تصدر المحافظة 90 بالمئة من سلعها الى هذا البلد. وتابع: إن 12 وحدة إنتاجية كبرى و16 وحدة متوسطة و513 وحدة صناعية صغيرة تنشط في هذه المحافظة حالياً.

وأوضح شهركي بأن ميزان التبادل التجاري مع أفغانستان يميل لصالح ايران، حيث بلغت صادرات أفغانستان الى ايران 26 مليون دولار فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

من جهته، أكد السفير الايراني في كابول، بهادر أمينيان، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع أفغانستان.

وخلال اجتماع فريق العمل لتنمية الصادرات مجلس تنظيم التبادل الحدودي لمحافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران) مع أفغانستان، قال أمينيان: ان إجمالي صادرات ايران الى الدول الأوروبية لا تبلغ حتى ثلث صادرات ايران الى أفغانستان، لذا فانها تحظى بمكانة بالغة الأهمية بالنسبة لإيران ويتوجب التخطيط لهذا الأمر تماماً. وأكد ضرورة أن تحظى العلاقات مع أفغانستان بأولوية أولى للسياسة الخارجية للبلاد وأن تصبح على أسس منتظمة، وأضاف: ان سياسة حسن الجوار تعني أن نتحرك في العلاقات مع الدول الجارة بحيث لا يمكن المساس بها بسهولة.