كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، السبت، عن طرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خطة وصفتها بـ"التأريخية" لإنهاء حالة النزاع مع دول الخليج (الفارسي) العربية وتطبيع العلاقات معها.

وقد أكد كاتس الخبر، وقال في تغريدة على موقع تويتر: "في الآونة الأخيرة أنا أدفع قدماً، بغطاء من رئيس الحكومة، خطة سياسية للتوقيع على إتفاقيات عدم قتال مع دول الخليج (الفارسي) العربية، هذه خطوة تأريخية ستضع حداً للنزاع وستتيح تعاوناً إقليمياً الى حين التوقيع على إتفاقيات سلام. خلال زيارتي للأمم المتحدة عرضت الخطة على وزراء خارجية عرب وعلى المبعوث الأميركي غرينبلات. سأواصل العمل لتعزيز مكانة (إسرائيل) في المنطقة والعالم".

وقد طرح كاتس هذه الخطة على ممثلي دول الخليج (الفارسي) ومع الجانب الأميركي على هامش الجمعية العامّة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث تم الإتفاق على إنشاء طواقم مشتركة بين "إسرائيل" وعدد من دول الخليج (الفارسي) من أجل الدفع قدماً بهذا الإتفاق.

وتتمحور هذه الخطة حول إستغلال ما وصفته بـ"المصلحة المشتركة لدول الخليج (الفارسي) ولإسرائيل في لجم إيران والتصدي لنفوذها في المنطقة وحشد هذه المصلحة من أجل تطبيع العلاقات في مجالي مكافحة الإرهاب وتحسين الاقتصاد"، وذلك من خلال إدراك "إسرائيل" انه من المستحيل في هذه المرحلة إبرام إتفاقيات سلام كاملة مع دول الخليج (الفارسي) بسبب استمرار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وكان كاتس قد قال في كلمة ألقاها الأسبوع الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن سياسة (إسرائيل) واضحة وهي تنص على دفع العلاقات وتطبيعها مع دول الخليج (الفارسي) التي لا توجد لإسرائيل معها أية خلافات بل لديها مصالح أمنية مشتركة في التصدي للتهديد الإيراني".

وتنص الخطة كما أوردتها القناة الـ12 على بنود عدة بينها:

أ) تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين هذه الدول على أساس ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.

ب) إتخاذ الخطوات اللازمة والناجعة لضمان عدم تخطيط أو توجيه أو تمويل أعمال عدوانية أو أعمال عنف وتهديدات والتحريض ضد الطرف الآخر من أراضي الدول الموقّعة.

ت) الإمتناع عن الإنضمام أو تقديم المساعدة لأي تحالف أو تنظيم أو لمعاهدة ذات طابع عسكري أو أمني مع طرف ثالث.

ث‌) تسوية الخلافات التي قد تترتب عن هذه المعاهدة ستتم عن طريق الإستشارات بين الأطراف الموقّعة.

وبحسب القناة، أجرى كاتس سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة مع وزراء خارجية دول خليجيّة، عرض خلالها المبادرة التي وصفت "بالتاريخيّة، والهادفة إلى إنهاء الصراع مع دول الخليج (الفارسي)".

وعرض كاتس على الوزراء الخليجيين صياغة الإتفاق الذي بلور في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ولم تكشف القناة عن الوزراء الذين إلتقاهم كاتس، غير أنه إلتقى في تموز/ يوليو الماضي بوزير الخارجيّة البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في واشنطن، وزار دولة الإمارات.

لكن القناة ذكرت أن هذه اللقاءات عقدت بتوجيه من رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو.

وغرّد الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرا قائلاً: إن نتنياهو في "ذروة مفاوضات على إتفاق تاريخي مع الإئتلاف السعودي ودول الخليج (الفارسي) بشكل خاص".

وأضاف: "علينا إقامة حكومة وحدة وطنية واسعة بسرعة من أجل تمكين رئيس الحكومة نتنياهو من إكمال الخطوة التاريخية التي ستؤدي الى تقوية (إسرائيل) سياسياً واقتصاديا وأمنياً".