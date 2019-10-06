اعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر في محافظة خوزستان علي خدادادي، ان 27 مستوصفا متنقلا من قبل الهلال الاحمر الايراني ستقدم خدماتها في العراق لزوار اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال خدادادي في تصريح صحفي اليوم الاحد، ان مسيرة الاربعين هي بمثابة جامعة بعناوين متنوعة في مختلف الحقول الثقافية ومساعدة الاخر حيث ينبغي الاستفادة منها الى اقصى حد ممكن.

واضاف، ان مشروع الاربعين لجمعية الهلال الاحمر قد بدا قبل 4 ايام وسيستمر 20 يوما.

وتابع خدادادي، انه تم تسيير 27 مستوصفا متنقلا في العراق (من قبل الهلال الاحمر الايراني) منها 6 في النجف الاسرف و 7 في كربلاء و 7 في الطريق بين النجف وكربلاء و 4 في الكاظمية و 2 في الحلة و 1 في سامراء.