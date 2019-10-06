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رقم الخبر: 265529 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: محليات  
طهران متفائلة بدور الكويت في تحقيق التعايش السلمي بين دول المنطقة
السفير الإيراني لدى الكويت؛

طهران متفائلة بدور الكويت في تحقيق التعايش السلمي بين دول المنطقة

أعرب سفير الجمهورية الإسلامية لدى الكويت "محمد إيراني"، عن تفاؤل إيران بـ"وساطة الكويت للمّ شمل دول المنطقة وتحقيق التعايش السلمي بينها في القريب العاجل"؛ مشيرا الى التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين في السعودية.

وأضاف إيراني في تصريح لمراسل إرنا عصر اليوم الأحد،  إن "دور الكويت في مجالات المصالحة معروف لدى الجميع، كونها تلقى قبولاً من جميع الدول بسبب سياستها الداعية للسلام دوماً".

 وأشار إلى أن "الأسبوع الماضي كان الأكثر هدوءاً في علاقات إيران مع دول المنطقة في جميع المجالات ولجهة التصاريح المتبادلة بين جميع الأطراف".

من جهتها، أبدت مصادر كويتية مسؤولة تفاؤلها بالتصريحات الصادرة أخيرا عن مسؤولين إيرانيين وسعوديين في شأن التأكيد على الحلول السياسية للأزمات في المنطقة.

وأكدت المصادر، أن الكويت تنظر بارتياح وتفاؤل إلى الأجواء السائدة والتصريحات خلال الأسبوع الماضي، ولن تدخر جهدا في سياق أداء أي دور إيجابي لصالح إرساء الإستقرار والأمن بالمنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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