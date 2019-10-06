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رقم الخبر: 265526 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 16:35 الاقسام: دوليات  
روسيا تقدم احتجاجا على استجواب نائبة روسية في مطار نيويورك

روسيا تقدم احتجاجا على استجواب نائبة روسية في مطار نيويورك

أرسلت السفارة الروسية لدى واشنطن احتجاجا إلى وزارة الخارجية الأمريكية على استجواب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لنائبة بالبرلمان الروسي في مطار نيويورك ليل السبت.

وقالت السفارة الروسية في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك إن مكتب التحقيقات الاتحادي استجوب النائبة الروسية إنجا ياماشيفا لمدة ساعة لدى وصولها إلى نيويورك. ولم تحدد في أي مطار.

وأضافت نقلا عن السفير الروسي أناتولي أنتونوف: طُلب منها الانتقال إلى غرفة منفصلة، وعرف أحد ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي نفسه، وبدأ استجوابها لمدة ساعة.

وأضاف السفير ”فضلا عن ذلك، عرض عليها اللقاء مع ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي في سياق مختلف غير رسمي لمواصلة الحديث“.

وتوترت العلاقات الروسية الأمريكية بسبب عدد من القضايا من سوريا إلى أوكرانيا بالإضافة إلى مزاعم عن تدخل روسيا في السياسة الأمريكية. وتنفي موسكو تلك المزاعم.

وفي سبتمبر أيلول رفضت واشنطن إصدار تأشيرات دخول لعشرة من أعضاء وفد روسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت موسكو إن الخطوة الأمريكية تمثل انتهاكا للالتزامات الدولية.

وقالت السفارة إن ياماشيفا، التي حصلت على تأشيرة دخول، سافرت إلى الولايات المتحدة لحضور منتدى حوار فورت روس الذي يبدأ في كاليفورنيا يوم الأحد. وتتولى ياماشيفا شؤون تنسيق العلاقات مع الكونجرس الأمريكي في مجلس النواب (الدوما) في روسيا.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الدوما يوم الأحد ”أفعال الولايات المتحدة الأمريكية تمثل انتهاكا آخر لالتزاماتها الدولية“.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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