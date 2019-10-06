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رقم الخبر: 265525 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 17:01 الاقسام: الوسائط المتعددة  
ظريف يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفیرة أسترالیا

ظريف يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفیرة أسترالیا

تسلم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاحد، نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا الجديدة "لیندال ساکس" .
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
ظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیاظريف يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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