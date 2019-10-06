ظريف يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفیرة أسترالیا تسلم وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اليوم الاحد، نسخة من اوراق اعتماد سفیرة استرالیا الجديدة "لیندال ساکس" .