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رقم الخبر: 265524 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 17:05 الاقسام: رياضة  
ديوكوفيتش يسحق ميلمان ويحرز لقب بطولة اليابان المفتوحة لأول مرة

ديوكوفيتش يسحق ميلمان ويحرز لقب بطولة اليابان المفتوحة لأول مرة

أحرز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا لقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس لأول مرة بفوزه 6-3 و6-2 على الأسترالي جون ميلمان في المباراة النهائية في طوكيو يوم الأحد.

وكان ديوكوفيتش قد انسحب من الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة بسبب إصابة في الكتف لكنه تألق مع العودة إلى المنافسات وأحرز لقبه 76 في مسيرته الحافلة.

واحتاج المصنف الأول إلى 69 دقيقة فقط للتفوق على ميلمان ليفوز للمرة العاشرة بلقب بطولة يشارك فيها لأول مرة.

وقال ديوكوفيتش ”هذا أسبوع رائع في كافة الأمور. شعرت أني في حالة رائعة في الملعب. لم أخسر أي مجموعة ولعبت بشكل رائع وكانت ضربات إرسالي رائعة. بصفة عامة كانت تجربة مذهلة“.

وأضاف ”خضنا صراعا قويا بعض الشيء في المجموعة الأولى. رفعت مستواي في المجموعة الثانية وبدأت تسديد الضربات بشكل أفضل حتى من المجموعة الأولى. بصفة عامة كانت بطولة رائعة بالنسبة له“.

وكان ميلمان يخوض أول نهائي في مسيرته لبطولة من فئة 500 نقطة لكن اللاعب الصربي البالغ عمره 32 عاما توج دون خسارة أي مجموعة.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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