أحرز مارك ماركيز متسابق هوندا لقب بطولة العالم للدراجات النارية للمرة السادسة قبل أربعة سباقات من النهاية بعد الفوز بسباق جائزة تايلاند الكبرى يوم الأحد.

وكان المتسابق الإسباني يحتاج إلى الحصول على نقطتين أكثر من الإيطالي أندريه دوفيتسيوزو، الذي احتل المركز الرابع في بوريرام، ليحصد لقبه الرابع على التوالي.

وهذا اللقب الثامن لماركيز البالغ عمره 26 عاما في ألقاب الجائزة الكبرى إذ نال أيضا لقب فئة 125 سنتيمترا مكعبا (تعرف الآن باسم الفئة الثالثة) في 2010 إضافة إلى لقب الفئة الثانية في 2012.

وتنافس ماركيز بشكل مثير مع الفرنسي الواعد فابيو كوارتارارو قبل أن يجتازه في اللفة الأخيرة ليرفع رصيده إلى 325 نقطة مقابل 215 فقط لمنافسه دوفيتسيوزو صاحب المركز الثاني في الترتيب العام.

ولم يرتكب المتسابق الإسباني، الذي تعرض لحادث في تجارب يوم الجمعة ونقل إلى المستشفى للخضوع لفحوص قبل أن يتعثر مجددا في التجارب التأهيلية، أي خطأ ليحرم منافسه كوارتارارو البالغ عمره 20 عاما من تحقيق فوزه الأول وأنهى السباق بفارق 0.171 ثانية فقط عن متسابق بتروناس ياماها.