قاتلت اليابانية نعومي أوساكا وعوضت تأخرها إلى فوز على الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا 3-6 و6-3 و6-2 في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس في بكين يوم الأحد.

وهذا اللقب الثاني لأوساكا، المصنفة الرابعة عالميا، في آسيا بعد حصد لقب بان باسيفيك في اليابان الشهر الماضي. ولم تخسر أوساكا أي مباراة منذ خروجها من الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة لتحقق سلسلة من عشرة انتصارات متتالية.

وفي مواجهة بين بطلتين في البطولات الأربع الكبرى هذا العام، كسرت أوساكا بطلة أستراليا المفتوحة إرسال بارتي المدافعة عن لقب فرنسا المفتوحة، ثلاث مرات وخسرت إرسالها مرة واحدة في مواجهة استمرت ساعة واحدة و50 دقيقة.

وهذا الانتصار الثاني لأوساكا في هذه المسابقة على لاعبة فائزة بلقب في البطولات الأربع الكبرى بعدما تفوقت على بيانكا أندريسكو، الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة، في مواجهة أخرى من ثلاث مجموعات، في دور الثمانية.