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رقم الخبر: 265521 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 17:02 الاقسام: رياضة  
جماهير باريس سان جيرمان تصالح نيمار

جماهير باريس سان جيرمان تصالح نيمار

صالحت جماهير نادي باريس سان جيرمان مهاجمها المتألق في الفترة الأخيرة نيمار دا سيلفا بعد تسجيله هدفاً في مباراة الأمس أمام أنجيه في بطولة الدوري الفرنسي.

وقاد البرازيلي الدولي فريقه للفوز بنتيجة 4-0 على ملعب "حديقة الأمراء"، ويعد هدفه هو الرابع في آخر خمس مباريات بعد عودته للمشاركة مع العملاق الفرنسي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية الى أن المعاملة بين الطرفين قد تغيرت تماماً بعد شهر، كان يشهد غضب الجماهير تجاه نيمار بسبب رفضه البقاء وطلبه الرحيل والعودة إلى برشلونة بالميركاتو الصيفي الماضي.

لكن يوم أمس، تلقى اللاعب تصفيقًا حارًا في الملعب، بعد تسجيله الهدف لتنتهي أزمته في باريس سان جيرمان خاصة بعد تصريحاته الأخيرة والتي أكدت من خلالها أنه سيقدم كل ما لديه لصالح الفريق هذا الموسم.

ويتصدر النادي الباريسي جدول الترتيب في بطولة الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن وصيفه نانت.

 
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مصدر الخبر: شفق نيوز
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