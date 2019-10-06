  • الأحد ٦ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 06, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265520 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 17:02 الاقسام: اقتصاد  
قيمة التجارة الخارجية للبلاد تجاوزت 42 مليار دولار
الجمارك الإيرانية:

قيمة التجارة الخارجية للبلاد تجاوزت 42 مليار دولار

أعلنت الجمارك الإيرانية، إن حجم التجارة الخارجية الإيرانية تجاوز 42 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وبلغت الصادرات الإيرانية غير النفطية (باستثناء النفط الخام ووقود الديزل والكيروسين، وكذلك بدون محاسبة صادرات تجارة الشنطة) أكثر من  70 مليون طن وبقيمة 20 مليار دولار خلال هذه الفترة وفقا للجمارك الإيرانية.

ووفقا للتقرير، فان الدول الخمس الأولى للصادرات الإيرانية خلال هذه الفترة، هي الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان، على التوالي، والتي استحوذت على 75 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات الإيرانية.

كما استوردت إيران خلال هذه الفترة 16 مليونا و567 الف طن من البضائع بقيمة 21 مليار و221 مليون دولار.

 كانت الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند وألمانيا الدول المصدرة الرئيسية لايران في الأشهر الستة الأولى من العام ، حيث استحوذت على 70 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/8103 sec