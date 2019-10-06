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رقم الخبر: 265517 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:58 الاقسام: منوعات  
مفاجأة..الرضيع في ثلاجة المشرحة لا يزال على قيد الحياة

مفاجأة..الرضيع في ثلاجة المشرحة لا يزال على قيد الحياة

شهدت كازاخستان واقعة مروّعة خلال الأيام الماضية، بعد إدخال رضيع كان يعتقد أنه ولد ميتاً إلى ثلاجة المشرحة بأحد المستشفيات، رغم تحرك ساقه بشكل مفاجئ، مما يشير إلى أنه ربما لا يزال على قيد الحياة.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن تم توجيه تهمة القتل إلى طبيبين في القضية، بسبب الإصرار على وضع الطفل في ثلاجة المشرحة لأن «الأوراق تصنفه أنه بالفعل ميت».

وقال الادعاء في القضية إن الأطباء أمروا بوضع الطفل في المشرحة الباردة رغم تحرك ساقه، وهي علامة على الحياة.

ويواجه كبير الأطباء ويُدعى كانيش نيسانبايف، والطبيب الثاني لم يذكر اسمه، في مركز أتيراو للولادة بكازاخستان تهمة القتل، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 20 عاماً.

وقال قائد شرطة مكافحة الفساد، شينجز كابدولا: «بعد الولادة، تم تسجيل الرضيع على أنه طفل ميت، بينما كان في الحقيقة لا يزال حياً».

ويزعم المتهمان أن قاعدة البيانات الخاصة بالمستشفى أظهرت أن الطفل قد مات بالفعل.

وقال رئيس الصحة الإقليمية منشوك إيمورزييفا: «مثل هذه التهمة الموجهة ضد الأطباء تروعني». وقال نائب وزير الصحة ليزات أكتييفا: «أعتذر للأسرة، وإلى والدة الطفل».

وذكرت الصحيفة البريطانية أن أحد المتهمين (نيسانبايف) متهم بشكل منفصل باستخدام الرشوة للتستر على أخطاء طبية. وتم احتجاز الطبيبين في انتظار التحقيق.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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