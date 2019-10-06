ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن البروفيسور السيد مارسيل فرانجيبان قوله «إنه تمّ رصد بقايا للعديد من الحقب في المدينة التاريخيّة التي تعود إلى آلاف السنين»، وأضاف إنه تمّ العثور على هيكل عظمي لطفل يبلغ من العمر 6 - 7 سنوات في أحد المساكن أثناء أعمال التنقيب، مشيراً إلى أنه تمّ أيضاً العثور على خرز حول منطقة الرقبة واليدين للطفل يبدو أنها قلادة وسوار، وأوضح أن الأبحاث مستمرّة على الهيكل العظمي لمعرفة إضافية حوله وعن تلك الفترة، لافتاً إلى أن سكّان المنطقة في تلك الحقبة كانوا يدفنون موتاهم داخل منازلهم، حيث عثروا على بعض العظام داخل حفر في أرضية البيوت.