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رقم الخبر: 265514 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 16:00 الاقسام: منوعات  
اكتشاف حفرية لسمكة قرش تشبه الثعبان في المغرب

اكتشاف حفرية لسمكة قرش تشبه الثعبان في المغرب

أعلن باحثون اكتشاف بقايا سمكة قرش تشبه الثعبان، عمرها 360 مليون سنة في جبال الأطلس بالمغرب.

وحسب مجلة (ناشيونال جيوغرافيك)، فقد اكتشف العلماء العديد من الجماجم وهيكلا عظميا شبه كامل لسمكتين من نوع (فويبودوس) أثناء العمل في شرق المغرب.

وقال الباحث كريستيان كلوغ، من جامعة زيوريخ، إن دراسة الهيكل العظمي المتحجر أظهرت أن (سمكة القرش القديمة، كان لها جسم طويل نحيف (يشبه ثعبان السمك تقريبا) وجمجمة مسطحة وفك طويل).

وأضاف أن (هذه السمكة تشبه إلى حد كبير القرش المزركش الحديث الذي لا يزال يجوب البحار، مع فروق في شكل الأسنان، فأسنان سمكة القرش القديمة كانت مدببة، بدلا من الحواف المسننة للأسماك في يومنا هذا).

وأشار كلوغ إلى أن (الأسنان المسننة لأسماك القرش الحديثة تتيح لها قطع فرائسها قبل تناولها، على عكس أسنان سمكة القرش القديمة القادرة على التقاط الفرائس ثم ابتلاعها بالكامل).

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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