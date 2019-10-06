  • الأحد ٦ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 06, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265513 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:51 الاقسام: منوعات  
نهاية مأساوية لمفاجأة عيد ميلاد

نهاية مأساوية لمفاجأة عيد ميلاد

تسبب إطلاق نار بمصرع شاب عن طريق الخطأ في ولاية فلوريدا الأميركية، بعد أن أطلق رجل الرصاص على صهره الذي قفز من بين شجيرات ليفاجأه بعيد ميلاده.

وتعود الحادثة إلى الأول من أكتوبر، حيث أطلق ريتشارد دينيس البالغ من العمر 61 عاما، النار عن طريق الخطأ على صهره كريستوفر بيرغان (37 عام)، الذي قطع مسافة تزيد عن 4 آلاف ميل من النرويج لفلوريدا، ليفاجئ والد زوجته في عيد ميلاده.

ونقلت مجلة (التايم) عن ضابط مقاطعة سانتا روزا، بوب جونسون، قوله إن الشرطة لم توجه تهما بالقتل لريتشارد.

وبيّن جونسون أن ريتشارد دخل في شجار مع أحد الأشخاص قبل وصول كريستوفر الذي طرق على بابه واختبئ بين الشجيرات ليفاجئ والد زوجته بقدومه، إلا أن الأخير سارع إلى إطلاق النار عليه دون أن يعرف هويته، فأرداه قتيلا.

وأثارت الحادثة العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى كثيرون باللوم فيما جرى على انتشار السلاح بشكل كبير في الولايات المتحدة، واللجوء لاستخدامه بشكل متهور في كثير من الأحيان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 6/2088 sec