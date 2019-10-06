  • الأحد ٦ صفر ١٤٤١
  • الأحد , أكتوبر 06, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 265510 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:43 الاقسام: منوعات  
صاعقة تضرب رجلا وتطرحه أرضا.. وفيديو للحظة المرعبة

صاعقة تضرب رجلا وتطرحه أرضا.. وفيديو للحظة المرعبة

ضربت صاعقة رجلا بينما كان يقوم بنزهة مع الكلاب في حديقة قرب منزله، في مدينة سبرينغ بولاية تكساس، لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

وأظهرت كاميرات مراقبة اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة ألكساندر كورياس مساء الخميس، بينما كان يقوم بنزهة مع 3 كلاب من فصيلة شيبرد الألمانية في حديقة (ماير بارك) القريبة من منزله.

وقال موقع (غو فاند مي)، الذي أنشأ الحساب من أجل جمع أموال لتغطية نفقات علاج كورياس، إن النار اشتعلت في ملابسه للحظة وطار حذاءه من قدمه وسقط على الأرض بقوة، بينما هربت الكلاب الثلاثة ذعرا من هول المشهد.

وعثر شخص ما كان يمر قرب موقع الحادث على كورياس، وتبين له أن دقات قلبه توقفت، فحاول على الفور إنعاشه وإسعافه، ثم نقل إلى المستشفى بعد حضور سيارات الإسعاف.

وقال الموقع إن كورياس نجا بأعجوبة من الصاعقة لكنه تعرض لإصابات خطيرة، وفقا لما أفادت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأميركية.

وأصيب كورياس بكسور في الأضلاع وكسر بعظم الصدغ (خلف أذنه اليمنى تماما) بالإضافة إلى تورم في العين (جراء السقوط القوي على الأرض)، وكدمات وحالات تمزق في العضلات بمناطق مختلفة من جسمه.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 18/2357 sec