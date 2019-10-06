شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهارمحال وبختياري يقع شلال كره بس في منطقة كرد بيشة بمحافظة جهار محال وبختياري والذي يتطلب الوصول اليها المشي على الاقدام لعدة ساعات على طول دراز رود.