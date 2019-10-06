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رقم الخبر: 265508 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:48 الاقسام: الوسائط المتعددة  
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهارمحال وبختياري

شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهارمحال وبختياري

يقع شلال كره بس في منطقة كرد بيشة بمحافظة جهار محال وبختياري والذي يتطلب الوصول اليها المشي على الاقدام لعدة ساعات على طول دراز رود.
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
شلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياريشلال کره بس من المناطق الجميلة في جهار محال و بختياري
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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