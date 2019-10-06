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رقم الخبر: 265507 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:47 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
رائدا فضاء مسلمان يتحدثان عن رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية

رائدا فضاء مسلمان يتحدثان عن رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية

شارك رائدا فضاء احدهما روسي من أصول كازاخية اسمه موسى بايف والآخر تركي اسمه أناضولي استرابارسكي في مراسم الاحتفاء بالاسبوع العالمي للفضاء في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإيرانية وتحدثا عن رحلتهما إلى الفضاء.

وفي هذا الصدد قال استرابارسكي إنّ أول ما يلفت النظر في محطة الفضاء الدولية هو شكل الأرض الذي يبدو مغموراً بالمياه لا سيما من جهة المحيط الهادئ.

وأضاف أنّ رواد الفضاء يملكون اليوم عدسات جيدة تتيح لهم إمكانية رؤية الأرض بأدق تفاصيلها إلا أنّه عندما وصلنا نحن إلى محطة الفضاء الدولية لم نكن نمتلك عدسات جيدة لذلك كل ما كان بإمكاننا رؤيته آنذاك يتمثل بالماء الذي يغمر مساحة واسعة من الأرض.

ووصف الكرة الأرضية بأنها أجمل الکواکب مؤكداً على ضرورة زيادة معلومات الناس حول الفضاء ولا سيما جيل الشباب.

وتابع: إنّه حينما كنا ننظر إلى الخليج الفارسي نراه محاطاً بالدخان الأسود بسبب عمليات استخراج النفط التي تجرى هناك كما كنا نرى جزراً  من البلاستيك الأمر الذي يشير الى السياسات الخاطئة التي ينتهجها المسؤولون.

وفي سياق متصل قال موسى بايف وهو رائد فضاء روسي من أصول كازاخية: إنّني سافرت إلى الفضاء ثلاث مرات ورحلتي الأولى تعود لخمسة وعشرين عاما مضت كما كانت جميع رحلاتي طويلة الأمد حيث لم تكن أقل من 208 أيام.

وتابع: إنني كنت أحلم دائما أن أجرب رحلة فضائية لذلك بدأت مسيرتي كطيار للطائرات الاستعراضية وكنت أول كازاخي يختار المهنة المذكورة في الاتحاد السوفيتي.

واستطرد قائلاً أنه وبعد جهود مضنية واجتياز مراحل عديدة أصبحت طيارا عسكريا ومن ثم رائد فضاء كما كنت أحمل معي دائما القرآن الكريم إلا أنّ وسائل الإعلام الغربية لم تعكس هذا الأمر.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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