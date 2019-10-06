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رقم الخبر: 265505 تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019 الوقت: 15:26 الاقسام: رياضة  
ايراني يحرز البرونزية بالدوري العالمي للكاراتيه 2019

ايراني يحرز البرونزية بالدوري العالمي للكاراتيه 2019

أحرز اللاعب الايراني بهمن عسكري الميدالية البرونزية في اطار المرحلة السادسة من الدوري العالمي للكاراتيه 2019 المقامة في روسيا.

تمكن عسكري من نيل البرونزية اثر فوزه على الاسباني " توريه ايبانز" في مباراة تحديد المراكز لوزن تحت 75 كغم يوم الاحد.

من جهة ثانية تأهل لاعبان ولاعبتين من البعثة الايرانية للادوار النهائية بمختلف الاوزان، وسيخوضون نزالاتهم بأمل تقلد الذهبية.

يذكر أن المرحلة السادسة من الدوري العالمي للكاراتيه انطلقت في روسيا الجمعة الفائتة بمشاركة 642 لاعبا ولاعبة من 85 بلدا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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