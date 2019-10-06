أحرز اللاعب الايراني بهمن عسكري الميدالية البرونزية في اطار المرحلة السادسة من الدوري العالمي للكاراتيه 2019 المقامة في روسيا.

تمكن عسكري من نيل البرونزية اثر فوزه على الاسباني " توريه ايبانز" في مباراة تحديد المراكز لوزن تحت 75 كغم يوم الاحد.

من جهة ثانية تأهل لاعبان ولاعبتين من البعثة الايرانية للادوار النهائية بمختلف الاوزان، وسيخوضون نزالاتهم بأمل تقلد الذهبية.

يذكر أن المرحلة السادسة من الدوري العالمي للكاراتيه انطلقت في روسيا الجمعة الفائتة بمشاركة 642 لاعبا ولاعبة من 85 بلدا.