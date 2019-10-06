|رقم الخبر: 265505
|تاريخ النشر: تشرين الأول 06, 2019
|الوقت: 15:26
|الاقسام: رياضة
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ايراني يحرز البرونزية بالدوري العالمي للكاراتيه 2019
أحرز اللاعب الايراني بهمن عسكري الميدالية البرونزية في اطار المرحلة السادسة من الدوري العالمي للكاراتيه 2019 المقامة في روسيا.
تمكن عسكري من نيل البرونزية اثر فوزه على الاسباني " توريه ايبانز" في مباراة تحديد المراكز لوزن تحت 75 كغم يوم الاحد.
من جهة ثانية تأهل لاعبان ولاعبتين من البعثة الايرانية للادوار النهائية بمختلف الاوزان، وسيخوضون نزالاتهم بأمل تقلد الذهبية.
يذكر أن المرحلة السادسة من الدوري العالمي للكاراتيه انطلقت في روسيا الجمعة الفائتة بمشاركة 642 لاعبا ولاعبة من 85 بلدا.
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