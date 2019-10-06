قامت شركة إيران خودرو لصناعة السيارات بتصميم محرك جديد يسمى (EC5) وهو قابل للتركيب في سيارة بيجو 301.

جاء ذلك تلبية لسياسات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية التي تؤكد على توطين التقنيات واستثمار الطاقات المحلية.

ويُنتج المحرك المذكور وفق تكنولوجيا (CVVT) وعلى يد مختصين إيرانيين باستخدام قطع غيار محلية تبلغ نسبتها 80 بالمئة.

وقد تم إنتاج 50 نموذجاً من المحرك المذكور لحد الآن ويخضع لاختبار 5 Euro حالياً ما يعني أنّه صديق للبيئة.

ويتميز المحرك الإيراني الجديد بحجم 1،6 لتر كما تصل قوته إلى 110 حصان بخار فضلاً عن استهلاك 7.1 ليتر من البنزين في كل 100 كيلومتر.

كما تم تطوير قوة المحرك الجديد وعزم دورانه بنسبة تتراوح بين 4 و 7 في المئة مقارنة بسابقه (TU5) كما اجتاز اختبارات صحة الأداء والسير في الظروف الجوية القاسية بنجاح.